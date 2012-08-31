〔新债招标〕中国武汉农商行12亿元10年期次级债票面利率为6.50%

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---中国武汉农村商业银行股份有限公司公告称,在银行间债市簿记建档发行的12亿元人民币10年期固息次级债,票面利率为6.50%.
该期债缴款日和起息日为8月30日,第五年末附发行人赎回选择权;主承销商为瑞信方正证券.所募资金将用于补充附属资本,提升资本充足率.
根据联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA-级,本期债评级为A+级.
武汉农商行2011年实现营业收入34.8亿元,净利润11.12亿元;截至2011年底,该行资本充足率为11.62%,不良贷款率为1.52%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。