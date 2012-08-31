〔新债招标〕中国武汉农商行12亿元10年期次级债票面利率为6.50%

路透北京8月31日电---中国武汉农村商业银行股份有限公司公告称,在银行间债市簿记建档发行的12亿元人民币10年期固息次级债,票面利率为6.50%.

该期债缴款日和起息日为8月30日,第五年末附发行人赎回选择权;主承销商为瑞信方正证券.所募资金将用于补充附属资本,提升资本充足率.

根据联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA-级,本期债评级为A+级.

武汉农商行2011年实现营业收入34.8亿元,净利润11.12亿元;截至2011年底,该行资本充足率为11.62%,不良贷款率为1.52%.(完)