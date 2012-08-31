〔中国债市〕人民币利率互换短端略升,短期走势料随回购利率而动

路透上海8月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端略升,但中长端持稳.公开市场启动28天逆回购需求申报令货币政策预期再次降温,IRS缺乏回落动力,短期走势将主要随二级市场回购利率而动.

交易员并指出,明日将公布8月官方制造业采购经理人指数(PMI),但市场对宏观数据预期已反应得较为充分,除非数据大幅超预期,否则也很难对IRS走势构成实质性影响.

"今天也就一年的有2-3个点的涨幅,两年以上的基本没动,感觉大家都没什么方向,"上海一银行交易员称.

他认为,如果将IRS与七天回购利率水平比较,显然目前的IRS偏低,但从隔夜和14天回购利率来看,IRS的定位又相对合理,这令机构对后市走向较为迷惑,只有等待回购利率未来走势清晰后,IRS的趋势才能明确.

银行间市场周五资金依旧宽松,主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜品种跌逾30基点(bp),向2%低位靠拢,与七天期品种的点差亦扩至逾140bp高点.[CN/CN]

接受路透调查的17位分析师预估中值显示,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料将回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.[ID:nSB1747558]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3160/ 3.4160 3.0663/ 3.1563 3.0425/ 3.1350 3.0500/ 3.1488 3.0660/ 3.2570

周四 3.3000/ 3.4243 3.0558/ 3.1525 3.0283/ 3.1200 3.0417/ 3.1383 3.0433/ 3.2950

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变动+0.0160/-0.0083 +0.0105/+0.0038 +0.0142/+0.0150 +0.0083/+0.0105 +0.0227/-0.0380

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)