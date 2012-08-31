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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 16:19 BJT

〔欧元债市〕德债期货跌至盘中低位,交投清淡

路透伦敦8月31日电---德债期货周五跌至盘中低位,交投清淡令价格波动剧烈;在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克今日稍晚发表演讲前,许多市场人士持观望态度.

德债期货FGBLc1日内下跌47个跳动点至143.68.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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