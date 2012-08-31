《综述》德国央行总裁考虑辞职报导,令欧洲央行总裁面临更大压力

* 德国央行拒绝评论总裁魏德曼考虑辞职的报导

* 德拉吉放弃杰克森霍尔会议,设法达成购债方案协议

* 欧洲央行执委亚斯穆森希望将IMF的参与作为购债的条件

路透法兰克福8月31日电---据媒体报导,德国央行总裁魏德曼威胁辞职,相关报导已给欧洲央行总裁德拉吉带来更大压力,必须化解买债新计画的反对意见,但同时不能设下太多限制,以免买债计画失去效果.

德国央行发言人周五拒绝评论德国画报的报导.德国画报称,魏德曼近几周来数次考虑辞职,但均遭德国政府劝阻.魏德曼此前已强烈表态反对购债计画.

德拉吉将缺席周末的杰克森霍尔央行官员会议,设法促成共识.德拉吉下周一没什么时间庆祝他的65岁生日,因为要努力在9月6日欧洲央行政策会议之前达成一致.

欧洲央行准备不顾德国央行的反对,采取措施降低令西班牙和意大利痛苦不堪的举债成本,以为欧元区政府争取谈判时间来解决立法和政治障碍,从而达成欧元区危机较长期应对方案.

"由于遭到魏德曼的反对,其他一些委员也持保留意见,欧洲央行的购债计划将附带苛刻的条件,将关注短期公债,而且也未打算将公债收益率压低到意大利和西班牙所期望的水平,"Berenberg分析师Holger Schmieding称.

确保得到魏德曼认可且能够赢得绝大多数人支持的计划,是德拉吉去年11月1日就任欧洲央行总裁以来面临的一个最大的平衡难题.

他已经表示,欧洲央行的任何新干预行动都是有条件的,即这些国家必须首先寻求欧元区援助基金的帮助,而且接受以撙节为核心的相关改革计划.

但是若德拉吉在安抚德国央行上做的太过,他最终或只能出台一份不会对市场产生什么影响的无用计划.但若做得不够,他亦可能会遭到德国央行的更多阻力.

德拉吉的同盟者已表现出强硬的姿态.

欧洲央行执委亚斯穆森周四晚些时候称,只有在国际货币基金组织(IMF)参与制定欧元区受困国家经济改革计划的情况下,欧洲央行才能购买这些国家的主权债务,这应作为干预行动的一个条件.[ID:nSB1753688]

IMF以给援助附加上严格条件而闻名,但西班牙政府可能对此不以为然.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)称,在欧洲央行策略明朗之前,其将不会在高达1,000亿欧元的银行业援助基础上寻求进一步的援助.