〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,连续第六个月录得跌势

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京8月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五回落,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)释出新一轮量化宽松可能性暗示的预期降低,市场在需求前景疲弱之际录得连续第六个月跌势.
TOCOM-2月期胶<0#2JRU:>跌3.5日圆,或1.6%,报每公斤217.8日圆,此前一度低见216.4日圆,为8月21日以来最低.
期胶市场8月下滑5.3%.周五收盘价仍较本月触及的近三年低位205.6高出5.9%.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。