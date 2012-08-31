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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 16:23 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,连续第六个月录得跌势

路透东京8月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五回落,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)释出新一轮量化宽松可能性暗示的预期降低,市场在需求前景疲弱之际录得连续第六个月跌势.

TOCOM-2月期胶<0#2JRU:>跌3.5日圆,或1.6%,报每公斤217.8日圆,此前一度低见216.4日圆,为8月21日以来最低.

期胶市场8月下滑5.3%.周五收盘价仍较本月触及的近三年低位205.6高出5.9%.

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