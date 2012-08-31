〔中国票据市场〕信贷规模腾挪完毕转贴利率本周小降,未来仍有续跌空间

路透上海8月31日电---中国票据市场转贴利率本周后半段小幅回落,因部分银行在匡算完月末可用的信贷规模后,选择入市买票,以填补剩余额度.

交易员表示,下周在月初效应支撑下,转贴利率预计仍有一定下跌空间,届时还要看市场资金面变化.不过考虑到9月是三季度末,信贷规模调整压力或致整体预期相对谨慎.

华北一银行交易员称,本周"最后这两天收票的比较多,应该是算出(月末可用信贷)规模了,不够的就收点票占一下额度."

他并透露,目前六个月左右的银行承兑汇票成交价格在年息4.75%左右.下周进入9月初,利率有望继续小跌,但到时还要看资金面变化情况.

今日银行间资金市场质押式回购隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率向2%低点靠近,七天期CN7DRP=CFXS加权利率则维持在3.50%左右水平;另一主要资金成本参考指标--shiborSHIBOR=一周至一年品种最新报价多在3.5%-4.0%间.

华南一银行交易员补充说,据其了解,当地上述期限转贴价格在年息4.75%-4.8%之间,较上周末的4.8%水平稍有回落.虽然不排除月初价格会继续下行,但9月作为三季度末的月份,他对当月转贴整体走势看法相对谨慎.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

---------------------------------------------------------

周五 4.7909/4.5110 5.0244/4.7170 5.8789/5.2716

上周五 4.7352/4.4362 4.9541/4.6507 5.7938/5.2596

---------------------------------------------------------

变动 +5.57bp/+7.48bp +7.03bp/+6.63bp +8.51bp/+1.20bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1760%,较上五的4.1247%续涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

周五 2.8909/2.8300 2.9491/2.8973

上周五 2.7457/2.6910 2.8530/2.8010

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>