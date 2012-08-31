〔中国票据市场〕信贷规模腾挪完毕转贴利率本周小降,未来仍有续跌空间

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海8月31日电---中国票据市场转贴利率本周后半段小幅回落,因部分银行在匡算完月末可用的信贷规模后,选择入市买票,以填补剩余额度.
交易员表示,下周在月初效应支撑下,转贴利率预计仍有一定下跌空间,届时还要看市场资金面变化.不过考虑到9月是三季度末,信贷规模调整压力或致整体预期相对谨慎.
华北一银行交易员称,本周"最后这两天收票的比较多,应该是算出(月末可用信贷)规模了,不够的就收点票占一下额度."
他并透露,目前六个月左右的银行承兑汇票成交价格在年息4.75%左右.下周进入9月初,利率有望继续小跌,但到时还要看资金面变化情况.
今日银行间资金市场质押式回购隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率向2%低点靠近,七天期CN7DRP=CFXS加权利率则维持在3.50%左右水平;另一主要资金成本参考指标--shiborSHIBOR=一周至一年品种最新报价多在3.5%-4.0%间.
华南一银行交易员补充说,据其了解,当地上述期限转贴价格在年息4.75%-4.8%之间,较上周末的4.8%水平稍有回落.虽然不排除月初价格会继续下行,但9月作为三季度末的月份,他对当月转贴整体走势看法相对谨慎.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
---------------------------------------------------------
周五 4.7909/4.5110 5.0244/4.7170 5.8789/5.2716
上周五 4.7352/4.4362 4.9541/4.6507 5.7938/5.2596
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变动 +5.57bp/+7.48bp +7.03bp/+6.63bp +8.51bp/+1.20bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1760%,较上五的4.1247%续涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
周五 2.8909/2.8300 2.9491/2.8973
上周五 2.7457/2.6910 2.8530/2.8010
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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