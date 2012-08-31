〔路透基点〕华邦电子寻求约30-40亿台币贷款--RLPC

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,华邦电子寻求约30-40亿台币(1-1.34亿美元)贷款.
消息人士透露,该公司有稳固的关系银行为三年期工具筹款.贷款将用作再融资及营运资本.
2011年9月,借款方曾签署70亿台币五年期定期贷款.贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款方的税后净利润率连动:税后净利润率在15%或以上,利率加码70个基点;利润率5-14.9%,加码75个基点;利润率0-4.9%,加码80个基点;利润率低于0%,加码95个基点.
据公司网站显示,华邦电子生产动态随机存取记忆体(DRAM)产品、编码型快闪记忆体和存储器.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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