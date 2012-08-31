〔路透基点〕华邦电子寻求约30-40亿台币贷款--RLPC

消息人士透露,该公司有稳固的关系银行为三年期工具筹款.贷款将用作再融资及营运资本.

2011年9月,借款方曾签署70亿台币五年期定期贷款.贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款方的税后净利润率连动:税后净利润率在15%或以上,利率加码70个基点;利润率5-14.9%,加码75个基点;利润率0-4.9%,加码80个基点;利润率低于0%,加码95个基点.