〔中国债市〕现券收益率仍碎步上行,谨慎心态料短期难有改善

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透上海8月31日电---中国银行间债市周五现券颓势未见改善,收益率仍在碎步上移;虽值本月最后一个交易日,但场内流动性尚可,带动现券亦平稳度过月末节点,买需多集中在短端,长端则是高评级信用债为主.
交易员并指出,今日资金成本全线下行,但并未明显提振机构买券,因受制于对降低存款准备金率的预期趋淡,未来流动性将主要依赖央行公开市场逆回购操作,下周月初还有例行存款准备金清算,预计资金成本总体下行空间有限,现券市场谨慎心态一时料难有改观.
"今天比较平稳,资金成本虽然下来了,但大家现在(对流动性)都看的比较准,不降准是不可能实质性降低成本的,不会因为(成本)暂时下来就去买(券)."北京一商业银行交易员称.
他并指出,市场情绪只能说不那么恐慌,机构明白流动性会有保证,但公开市场逆回购招标利率具有标杆作用,资金成本继续下行空间有限,直接影响到的就是二级市场上短端的需求.
8月最后一个交易日,中国银行间市场资金依旧宽松,主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜品种跌逾30基点(bp),向2%低位靠拢,与七天期品种的点差亦扩至逾140bp高点.[CN/CN]
另外,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.一般由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,月初机构一般会有相当量的准备金要补缴.
上述交易员并提到,除了周六要公布的宏观经济先行指标--中国官方PMI指数值得关注外,今日稍晚美联储主席贝南克的讲话也牵动人心,"看美国出不出QE3了,它(美元)放的话,中国肯定得收了."
美联储主席贝南克将于1400GMT在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员非正式年会上讲话,主题为"危机以来的货币政策".市场拭目以待贝南克能否给出任何有关进一步购债的暗示.
中国8月官方制造业PMI将于9月1日(周六)约9:00公布,路透调查预估其将续降至50.0,至荣枯线分水岭,并创下九个月低点;[ID:nSB1747558]
信用板块,北京一券商交易员指出,年内能到期的超短期券和长端的高评级券相对收欢迎,中间的成交很少,买卖盘报价的价差偏大.
二级市场上剩余期限约4.466年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率CN120003=CFXM为3.0850%/3.0650,上日末笔为3.0800%/3.0500%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.0709 3.5178
上日 2.3921 3.6013
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9209/2.8555
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6855/2.6173
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1256/3.0667(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯
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