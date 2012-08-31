全球粮食价格7月大涨10%--世界银行

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月30日电---世界银行周四发表声明称，7月全球粮食价格大涨10%，因乾旱侵袭美国和东欧地区农业生产。声明并敦促各国政府支持保护易受影响人群的项目。

世行在声明中表示，6-7月，玉米和小麦价格均上涨了25%，大豆价格上涨17%，仅稻米价格下跌4%。

总体来看，7月世行粮食价格指数同比上涨6%，较2011年2月创下的峰值还高1个百分点。

美国大豆期货周四盘中触及每蒲式耳17.78美元的纪录高点，玉米期货仍接近本月稍早创下的纪录高点每蒲式耳8.49美元附近。

“我们不能允许创纪录的价格上涨演变成危及人一生的问题，很多家庭要求儿童辍学，降低食物营养水平以应对涨价，”世界银行行长金墉称。“各国必须加强努力，减轻最脆弱人群面临的压力，并实施正确的政策。”

“非洲和中东地区尤其容易受到影响，其它粮价骤然上涨的国家的人民也是如此，”金墉表示。

美国遭遇的严重乾旱造成今年玉米和大豆严重减产，俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦的乾旱亦损及小麦产量。（完）