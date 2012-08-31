〔中国汇市〕人民币略收升,市场关注稍晚美联储贝南克讲话(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币略收升,全天区间震荡

* 欧元接近本周低点,中间价小幅低开

* 市场关注周末美联储主席贝南克讲话

路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五略收升,全天在窄幅区间震荡.国际欧元接近本周低点,中间价仅跟随小幅低开,市场亟待从稍晚美联储主席贝南克讲话中嗅出方向.

交易员表示,在贝南克讲话前市场表现谨慎.而美元指数也处于"分水岭",如贝南克的讲话未有暗示推出QE3(第三轮量化宽松)的进一步可能,料美元走强的概率十分大;反之则美元将迎来一波跌势.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3484 6.3466 6.3520 3.3449 6.3435 6.3496

上海一银行交易员认为,虽然中国国内人民币和美元的博弈受到外盘美元影响较大,但央行使用中间价调节即期汇价的意味仍在.从近期欧元大幅波动后,中间价仍维持稳定就能看出来.

"感觉央行设定的中间价,现在仅在方向上反应美指的波动,但在波动量上却少之又少,...感觉(中间价)6.34是央行的合意范围."他称.

上述交易员还指出,前期美元连续上涨时段,大量企业选择囤积美元,造成美元境内流动性过于充裕.近期美指走势相对迷离后,大量结汇需求逐渐释放,对境内美元走强形成压力.

欧元兑美元周五徘徊在本周低点附近,因市场愈发紧张美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在周五稍晚的讲话中,是否会暗示很快祭出货币刺激政策. [FRX/CN]

贝南克将于1400GMT在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员非正式年会上讲话,主题为"危机以来的货币政策".市场拭目以待贝南克能否给出任何有关进一步购债的暗示.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4475/25 6.4508

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3510/45 6.3537

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,270点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4754元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 张喜良/林高丽

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