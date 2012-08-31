〔路透基点〕大连地铁签署68亿元人民币贷款,为二号线工程融资

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,大连地铁有限公司昨日与三家银行签署了68亿元人民币(10.7亿美元)的17年定期贷款协议,融资将用于地铁二号线的二期建设项目.此前报导的该交易规模为60亿元人民币.

中国建设银行大连分行担任委托主办行和代理行,并非此前报导的交通银行大连分行.交通银行大连分行和工商银行大连分行为参贷行.

该贷款利率和中国人民银行贷款利率一致,四年宽限期之后,分季度偿还.

据当地媒体报导,大连地铁二号线二期工程项目总投资额为117亿元.项目于2010年开工,料于2014年7月完工.

大连地铁去年12月为一号线一期工程筹得51亿元人民币,由建设银行大连市分行及交通银行大连分行提供贷款.(完)