〔路透基点〕大连地铁签署68亿元人民币贷款,为二号线工程融资

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,大连地铁有限公司昨日与三家银行签署了68亿元人民币(10.7亿美元)的17年定期贷款协议,融资将用于地铁二号线的二期建设项目.此前报导的该交易规模为60亿元人民币.
中国建设银行大连分行担任委托主办行和代理行,并非此前报导的交通银行大连分行.交通银行大连分行和工商银行大连分行为参贷行.
该贷款利率和中国人民银行贷款利率一致,四年宽限期之后,分季度偿还.
据当地媒体报导,大连地铁二号线二期工程项目总投资额为117亿元.项目于2010年开工,料于2014年7月完工.
大连地铁去年12月为一号线一期工程筹得51亿元人民币,由建设银行大连市分行及交通银行大连分行提供贷款.(完)
--编译 隋芬; 审校 丁琦
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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