〔中港股市〕内地股市连续第三个月收低,港股表现同样黯淡

* 恒指跌0.4%,8月累计跌1.6%

* 沪深300股指下跌0.3%,本月挫5.5%

* 中信泰富受创,铁矿石价格接近三年低点

* 思捷、金沙中国8月表现出众,利丰不及大盘

路透香港8月31日电---港股周五收低,内地股市跌至2009年初以来低点,二者8月均收跌,因最近公布的企业中期业绩令人失望,且近期复苏的机率不高.

交投迟滞,周五稍晚将在怀俄明州杰克森霍尔召开各国央行官员年会,市场预期美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将令放宽货币政策的猜测维持到9月,但不会立即采取任何行动.