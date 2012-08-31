〔中港股市〕内地股市连续第三个月收低,港股表现同样黯淡

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 恒指跌0.4%,8月累计跌1.6%
* 沪深300股指下跌0.3%,本月挫5.5%
* 中信泰富受创,铁矿石价格接近三年低点
* 思捷、金沙中国8月表现出众,利丰不及大盘
路透香港8月31日电---港股周五收低,内地股市跌至2009年初以来低点,二者8月均收跌,因最近公布的企业中期业绩令人失望,且近期复苏的机率不高.
交投迟滞,周五稍晚将在怀俄明州杰克森霍尔召开各国央行官员年会,市场预期美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将令放宽货币政策的猜测维持到9月,但不会立即采取任何行动.
定于周五进行的MSCI明晟中国指数将进行季度调整,但对周五的成交量提振不大.
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。