《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月31日

路透北京8月31日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间17:26时,1港元=0.81848人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.02 9.70 1.01 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 5.98 3.48 2.10 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 7.19 4.77 1.84 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.19 2.00 1.95 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.28 0.94 4.26 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 5.91 2.56 2.82 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 8.09 5.27 1.88 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 6.14 2.79 2.69 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 8.82 9.30 1.16 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.30 13.89 1.70 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 5.78 3.20 2.21 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 8.40 5.51 1.86 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 32.70 22.12 1.81 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.28 1.96 2.04 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 7.66 3.57 2.62 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.34 2.12 2.50 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 10.11 9.79 1.26 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 7.00 3.88 2.20 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 3.81 2.03 2.29 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 13.15 8.99 1.79 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 3.89 2.22 2.14 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 11.12 5.34 2.54 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 7.39 6.29 1.44 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.12 2.28 1.67 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 3.80 2.71 1.71 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 2.72 1.56 2.13 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 26.80 18.65 1.76 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 3.41 2.92 1.43 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 5.73 3.93 1.78 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.86 3.75 1.91 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 7.14 4.81 1.81 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 14.56 14.65 1.21 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.75 2.80 2.51 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 5.35 2.91 2.25 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 25.58 17.05 1.83 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 35.53 23.50 1.85 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.37 1.74 2.37 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.79 2.78 2.11 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.79 1.02 2.14 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 6.18 6.45 1.17 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 3.55 2.26 1.92 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 49.90 42.98 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]