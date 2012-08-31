《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月31日

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透北京8月31日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间17:26时,1港元=0.81848人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.02 9.70 1.01 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 5.98 3.48 2.10 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 7.19 4.77 1.84 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.19 2.00 1.95 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.28 0.94 4.26 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.91 2.56 2.82 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.09 5.27 1.88 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.14 2.79 2.69 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 8.82 9.30 1.16 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.30 13.89 1.70 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.78 3.20 2.21 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.40 5.51 1.86 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 32.70 22.12 1.81 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.28 1.96 2.04 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.66 3.57 2.62 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.34 2.12 2.50 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 10.11 9.79 1.26 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 7.00 3.88 2.20 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 3.81 2.03 2.29 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.15 8.99 1.79 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 3.89 2.22 2.14 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.12 5.34 2.54 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.39 6.29 1.44 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.12 2.28 1.67 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.80 2.71 1.71 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.72 1.56 2.13 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 26.80 18.65 1.76 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.41 2.92 1.43 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 5.73 3.93 1.78 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.86 3.75 1.91 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 7.14 4.81 1.81 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.56 14.65 1.21 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.75 2.80 2.51 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.35 2.91 2.25 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 25.58 17.05 1.83 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 35.53 23.50 1.85 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.37 1.74 2.37 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.79 2.78 2.11 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.79 1.02 2.14 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.18 6.45 1.17 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.55 2.26 1.92 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 49.90 42.98 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。