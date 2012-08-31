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债券 | 2012年 8月 31日 星期五 17:41 BJT

〔伦敦美债〕公债变化不大,屏息等待美联储主席贝南克讲话

路透伦敦8月31日电---美国公债收益率(殖利率)周五几无变动,现距离美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话还剩几小时.如果贝南克未表示即将推出新一轮量化宽松政策,美债收益率可能会小幅上涨.

10年期美国公债收益率US10YT=RR升1个基点至1.64%,而30年期美国公债收益率US30YT=RR小涨至2.76%.

美联储的最近一次会议记录暗示,美联储可能"很快"会推出新一轮货币刺激措施,除非经济明显改善.

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