〔路透基点〕中国大连万达集团签署双边贷款协议,用于收购AMC--RLPC

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,大连万达集团已签署协议,从中国进出口银行获得约4.9亿美元双边贷款,用于收购美国影院运营商AMC Entertainment.

该集团5月曾表示,同意斥资26亿美元收购AMC,其中包括约19亿美元的债务,此外还将投资5亿美元用于运营.

此消息人士称,该集团已经提取了此双边贷款.

消息人士稍早透露,中国银行和中银国际会以顾问的身份参与是次交易.

万达7月25日宣布,收购AMC的交易已在中国和美国获得所需的一切批准,交易料将在8月底完成.

据此前报导,该集团曾与多家中资银行接触,以期获得交易所需的融资支持.该消息人士称,中国进出口银行被挑选为优先贷款行.

万达尚未回应基点的邮件访问.

中国当地媒体稍早报导称,除了中国进出口银行外,北京银行、中国银行、中银国际、中国渤海银行、中国招商银行和中国工商银行也将为此交易提供支持.

此交易是迄今最大的一笔中国私有企业海外收购交易.(完)