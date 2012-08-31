〔路透基点〕中国大连万达集团签署双边贷款协议,用于收购AMC--RLPC

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,大连万达集团已签署协议,从中国进出口银行获得约4.9亿美元双边贷款,用于收购美国影院运营商AMC Entertainment.
该集团5月曾表示,同意斥资26亿美元收购AMC,其中包括约19亿美元的债务,此外还将投资5亿美元用于运营.
此消息人士称,该集团已经提取了此双边贷款.
消息人士稍早透露,中国银行和中银国际会以顾问的身份参与是次交易.
万达7月25日宣布,收购AMC的交易已在中国和美国获得所需的一切批准,交易料将在8月底完成.
据此前报导,该集团曾与多家中资银行接触,以期获得交易所需的融资支持.该消息人士称,中国进出口银行被挑选为优先贷款行.
万达尚未回应基点的邮件访问.
中国当地媒体稍早报导称,除了中国进出口银行外,北京银行、中国银行、中银国际、中国渤海银行、中国招商银行和中国工商银行也将为此交易提供支持.
此交易是迄今最大的一笔中国私有企业海外收购交易.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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