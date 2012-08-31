版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 18:09 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
=====================================================================================
*梧州东泰      10        7         7.40%           AA      9/3-9/7     国海证券
国资经营公司        (第3年开始每年按20%比例偿还本金)
=====================================================================================
*成都投资      16        7     周一簿记建档        AA+     9/4-9/5     平安证券
控股集团             (利率区间5.6%-6.4%,附第五年末投资者回售选择权)
=====================================================================================
*苏州相城      18        7         6.95%           AA      9/3-9/5     宏源证券
城市建设公司          (第3年开始每年偿还20%本金)
=====================================================================================
中山交通        6        6         6.65%           AA      8/28-9/3    银河证券
发展集团               (第3-6年每年分别偿还本金的25%,中山中汇投资集团担保)
=====================================================================================
牡丹江国资     12        7        7.08%            AA      8/30-9/3    平安证券
投资控股公司         (第3-7年末分别按20%比例偿还本金)
=====================================================================================
新疆石河子      6        6         7.50%           AA-     8/29-9/4    兴业证券
开发区经济建设总公司  (第3年开始每年偿还25%本金,石河子国有资产经营集团提供担保)
=====================================================================================
松原市城市     13        7          7.3%           AA      8/29-9/4    国开证券
开发建设公司          (第3年开始每年偿还20%本金)
=====================================================================================
北京兴展国资   14        7         *6.48%          AA+     8/31-9/4    平安证券
经营公司                   (利率区间6.3%-6.6%,第3-7年末分别按20%比例偿还本金)
=====================================================================================
咸宁城投        6        6         7.50%           AA-     8/31-9/4     广发证券
                       (第3年末开始每年偿还25%本金)
=====================================================================================
江苏飞达        8        6      前三年7.60%        AA      8/30-9/5    金元证券
控股集团         (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
=====================================================================================
舟山定海区     10        8         7.25%           AA      8/31-9/6     国信证券
国资经营公司        (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金)
=====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
暂无 
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 丁淑琴; 审校 

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐