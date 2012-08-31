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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 18:16 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,但8月整月表现疲弱

路透曼谷8月31日电---新加坡、印尼和菲律宾股市周五在疲软市况中小幅收高,8月录得两个月来首次月度跌幅,因出口数据疲弱令市场投资者对全球经济给国内成长构成的影响保持谨慎.

新加坡海峡时报指数.FTSTI本月下跌0.4%,前两个月累计上涨9.3%.印尼股市.JKSE本月亦跌2%,中止了连续两个月的涨势.

菲律宾股市.PSI本月跌2.1%,6月和7月共上涨4.2%.

越南股市.VNI的表现最差,本月下跌4.5%,亦为5月来最差的一个月.

1007GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3025.46 13.64 +0.45 +14.33 2646.35

马来西亚 .KLSE 1646.11 0.53 +0.03 +7.54 1530.73

泰国 .SETI 1227.48 12.93 +1.06 +19.72 1025.32

印尼 .JKSE 4060.33 34.75 +0.86 +6.24 3821.99

菲律宾 .PSI 5196.19 46.88 +0.91 +18.85 4371.96

越南 .VNI 396.02 -1.23 -0.31 +12.65 351.55

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(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

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