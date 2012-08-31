〔路透基点〕新加坡金鹰集团旗下公司欲从香港募集更多资金--RLPC

路透香港8月31日电---消息人士透露,新加坡金鹰集团旗下两家公司总共正在香港筹集6.20亿美元款项,而此前金鹰集团另一家公司6月进行融资时就使用了1.50亿美元的绿鞋机制.

金鹰旗下唯一一家在港上市的公司Sateri International正与银行讨论5亿美元贷款和1亿美元绿鞋机制.贷款料将由SC International Macao筹措.

汤森路透LPC数据显示,SC International Macao曾于2010年11月获得一笔4.7亿美元融资,参与行大多来自拉美.

与此同时,金鹰集团旗下April Fine Paper正自筹1.20亿美元三年期担保循环信贷.

除了这两笔贷款,金鹰下属另一家公司AAA Oils & Fats Pte也动用1.50亿美元的绿鞋机制.

AAA Oils & Fats Pte Ltd在6月针对去年10月筹集的2亿美元融资行使绿鞋机制,在香港邀得更多银行加入后,融资规模增加到3.50亿美元.这笔额度由棕榈油进行全额担保,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点.

香港银行同样受邀加入这两单新融资案.据消息人士透露,中信银行国际、工行亚洲已加入April Fine Paper 4月的贷款案,还有几家银行正进行信贷审批.Sateri正就SC International Macao融资案与银行进行洽谈.