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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕8月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月31日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 215.8 137 214.8 3

*10月 214.8 357 216.0 1

*11月 214.7 229 216.5 25

*12月 216.1 444 216.4 68

* 1月 217.3 4511 217.8 287

* 2月 217.8 7441 218.4 853

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

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