〔欧洲政经〕ECB购债必需设定严格的条件--ECB执委科尔

路透巴黎8月31日电---欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示,ECB在主权债市场上购债并须设 定严格的条件. "我们正在研究干预债市的可能性,是在短债市场,但要设定严格的条件,"科尔表示. "在我看来,这意味着向欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上 提供支持的请求".(完) --编译 王洋;审校 田建华