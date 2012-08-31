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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 19:05 BJT

〔欧洲政经〕ECB购债必需设定严格的条件--ECB执委科尔

路透巴黎8月31日电---欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示,ECB在主权债市场上购债并须设
定严格的条件.

  "我们正在研究干预债市的可能性,是在短债市场,但要设定严格的条件,"科尔表示.

  "在我看来,这意味着向欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上
提供支持的请求".(完)

  --编译 王洋;审校 田建华

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