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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 19:12 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/8/31

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r

德国 第二季　 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f

法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p

意大利 第二季　 -0.7-p -0.8-f -2.5-p

消费者物价指数(CPI):

英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6

德国 8月 +0.3-p +0.4-f +2.0-p

法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2

意大利(HICP) 8月 +0.2-P -1.7-f +3.5-p

生产者物价指数(PPI):

英国 7月 持平 -0.2-r +1.7

德国 7月 持平 -0.4 +0.9

法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3

意大利 7月 　 +0.3 -0.1 +2.1

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 7月　 4.9-@-p 4.9-@-r

德国 8月 6.8-@ 6.8-@

法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r

意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)

--整理 兰秀娟;审校 王洋

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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