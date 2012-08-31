欧洲已公布经济指标--2012/8/31

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 8月 +0.3-p +0.4-f +2.0-p
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 8月 +0.2-P -1.7-f +3.5-p
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 持平 -0.2-r +1.7
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 兰秀娟;审校 王洋
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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