〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差刷新四个月高位

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透新加坡8月31日电---周五亚洲石脑油价格涨至四日高位每吨986美元,裂解价差刷新四个月高位报每吨136.70美元,因需求依然强劲.
LG化学买入2.5万吨10月下半月运抵的石脑油,成本加运费价为较日本报价每吨高出9.50美元.
这与10天前,其支付每吨贴水1.50-2.00美元买入5万吨9月下半月船货的价格,形成鲜明对比.
印度出口减少、来自欧洲的供应有限以及韩国需求稳健,快速令市场转势.
一交易员称,"一些韩国买家尚未完成10月上半月的采购.一些甚至寻求买入9月下半月的小笔船货(part cargoes)".
小笔船货少于2.5万吨,运抵韩国的中等船货通常为2.5万吨.
沙特阿美目前为止已经售出约20万吨9月船货,或仍有一或两艘船货出售.
汽油裂解价差因供应增加,跌至近两个月低位每桶6.26美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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