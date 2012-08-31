〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差刷新四个月高位

路透新加坡8月31日电---周五亚洲石脑油价格涨至四日高位每吨986美元,裂解价差刷新四个月高位报每吨136.70美元,因需求依然强劲.

LG化学买入2.5万吨10月下半月运抵的石脑油,成本加运费价为较日本报价每吨高出9.50美元.

这与10天前,其支付每吨贴水1.50-2.00美元买入5万吨9月下半月船货的价格,形成鲜明对比.

印度出口减少、来自欧洲的供应有限以及韩国需求稳健,快速令市场转势.

一交易员称,"一些韩国买家尚未完成10月上半月的采购.一些甚至寻求买入9月下半月的小笔船货(part cargoes)".

小笔船货少于2.5万吨,运抵韩国的中等船货通常为2.5万吨.

沙特阿美目前为止已经售出约20万吨9月船货,或仍有一或两艘船货出售.

汽油裂解价差因供应增加,跌至近两个月低位每桶6.26美元.(完)