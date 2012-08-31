〔国际油市〕亚洲航煤裂解价差升至逾九个月高位

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透新加坡8月31日电---亚洲航煤裂解价差在冬季需求高峰来临前攀升至逾九个月高位.从北亚炼厂运出的航煤船货较少,因为这些炼厂转向最大化煤油生产,而非航煤的生产.
路透数据显示,9月航煤裂解价差上涨0.11美元至每桶较迪拜原油高出21.82美元,为11月18日以来的最高位,当时为22.36美元.
一位交易商称,亚洲最大的航煤买家--中国航空油料集团公司(中国航油,CAO)可能以每桶升水约0.30美元的价格购进了9-10月装运的160万桶航煤.但这一消息未经证实.
这将意味着中国航油此次支付的升水是其稍早购买的8-9月装运船货升水的近两倍.
交易商称,台塑本周稍早曾出售一笔航煤船货,价格为较新加坡报价每桶高出0.75美元,创2008年以来的最高升水.
因为冬季燃料需求料将于第四季升温,航煤的走坚之势料将增强.年末假期航空旅行将增加,料亦会支撑价格.
台塑亦已向托克(Trafigura)出售了一笔含硫为500 ppm的柴油船货,价格为较新加坡报价每桶高出约1.60-1.70美元,这一升水比9月末装运的那笔船货的升水高出约0.25美元.
行业消息人士称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)[ADNOC.UL]挂出两笔罕见的含硫超低的柴油船货.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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