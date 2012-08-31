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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 21:27 BJT

〔美国经济〕美联储应放松货币政策以刺激经济--FED威廉姆斯

路透8月31日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五对CNBC表示:

* 更低的利率可以帮助经济

* 前两轮量化宽松(QE)有益处

* 额外的宽松政策将帮助提振经济

* 美联储应向"开放式"QE策略靠拢

* 希望联储能改善信息沟通从而更准确反映政策

* 威廉姆斯:我们实行宽松政策并没有扰乱市场.(完)

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