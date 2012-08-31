〔美国经济〕美联储应放松货币政策以刺激经济--FED威廉姆斯

日本股市：早盘微跌，美元兑日圆涨势暂停令投资者场边观望
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透8月31日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五对CNBC表示:
* 更低的利率可以帮助经济
* 前两轮量化宽松(QE)有益处
* 额外的宽松政策将帮助提振经济
* 美联储应向"开放式"QE策略靠拢
* 希望联储能改善信息沟通从而更准确反映政策
* 威廉姆斯:我们实行宽松政策并没有扰乱市场.(完)
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。