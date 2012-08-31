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债券 | 2012年 8月 31日 星期五 21:14 BJT

〔标题新闻〕IMF预计2013年芬兰经济成长1.5%,并强调欧债危机将带来更多风险

注:IMF为国际货币基金组织缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JVEMA]

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