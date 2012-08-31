〔国际油市〕亚洲燃料油市场稍稍下滑,但依旧保持强势

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透新加坡8月31日电---亚洲燃料油市场周五下滑,但现货价差依旧保持在4.00美元上方,12个远期跨月价差大体未见变动.
180-cst燃料油的价差从三个月高位下滑,至每吨较新加坡现货报价升水4.90美元,比前一日下跌1.10美元.Kuo Oil的180-cst燃料油买单提振了市场.
380-cst燃料油价差下跌0.10美元至每吨较新加坡现货报价升水4.30美元.
即期9/10月燃料油价差收跌0.12美元至逆价差每吨5.38美元.
9月和10月供给吃紧的前景支撑了市场价格,因委内瑞拉日产能64.5万吨Amuay炼厂上周末遭遇火灾事故.
自上周六起该炼厂便一直关闭,尚不知何时复产.不过有官员表示再过两三天便可能复产.
行业消息人士称,委内瑞拉是亚洲主要的燃料油供应国,每月对新加坡和中国的供应量介于140-150万吨.
--编译 王洋;审校 田建华
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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