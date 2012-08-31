〔国际油市〕亚洲燃料油市场稍稍下滑,但依旧保持强势

路透新加坡8月31日电---亚洲燃料油市场周五下滑,但现货价差依旧保持在4.00美元上方,12个远期跨月价差大体未见变动.

180-cst燃料油的价差从三个月高位下滑,至每吨较新加坡现货报价升水4.90美元,比前一日下跌1.10美元.Kuo Oil的180-cst燃料油买单提振了市场.

380-cst燃料油价差下跌0.10美元至每吨较新加坡现货报价升水4.30美元.

即期9/10月燃料油价差收跌0.12美元至逆价差每吨5.38美元.

9月和10月供给吃紧的前景支撑了市场价格,因委内瑞拉日产能64.5万吨Amuay炼厂上周末遭遇火灾事故.

自上周六起该炼厂便一直关闭,尚不知何时复产.不过有官员表示再过两三天便可能复产.

行业消息人士称,委内瑞拉是亚洲主要的燃料油供应国,每月对新加坡和中国的供应量介于140-150万吨.