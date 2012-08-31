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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 21:51 BJT

〔美国热股〕谷歌和苹果CEO举行秘密专利谈判,两家股价盘初均小幅上涨

路透8月31日电---据知情消息人士透露,谷歌(GOOG.O)首席执行官(CEO)佩奇和苹果(AAPL.O)CEO库克一直在就一系列知识产权事宜进行秘密谈判,包括两家公司的移动专利争端.[ID:nSB1753764].

苹果周五盘初微涨0.16%,报664.96美元;谷歌小涨0.30%,报683.71美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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