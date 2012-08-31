〔美国热股〕谷歌和苹果CEO举行秘密专利谈判,两家股价盘初均小幅上涨

路透8月31日电---据知情消息人士透露,谷歌(GOOG.O)首席执行官(CEO)佩奇和苹果(AAPL.O)CEO库克一直在就一系列知识产权事宜进行秘密谈判,包括两家公司的移动专利争端.[ID:nSB1753764].