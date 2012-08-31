〔美国热股〕亚马逊上涨,将与诺基亚合作为Kindle Fire增加地图服务

路透8月31日电---根据两位熟悉情况的消息人士,亚马逊(AMZN.O)新款Kindle Fire将使用与诺基亚Nokia OyjNOK1V.HE合作的地图服务.这将弥补该平板电脑缺少类似谷歌地图服务的不足之处.