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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 22:42 BJT

〔美国热股〕亚马逊上涨,将与诺基亚合作为Kindle Fire增加地图服务

路透8月31日电---根据两位熟悉情况的消息人士,亚马逊(AMZN.O)新款Kindle Fire将使用与诺基亚Nokia OyjNOK1V.HE合作的地图服务.这将弥补该平板电脑缺少类似谷歌地图服务的不足之处.

亚马逊周五盘初上涨0.63%,报247.55美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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