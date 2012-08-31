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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 22:00 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为74.3

路透8月31日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为74.3(路透调查预估为73.6),初值为73.6

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者现况指数终值为88.7(预估为87.5),初值为87.6

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者预期指数终值为65.1(预估为65.0),初值为64.5

以下为详细数据:

8月终值 8月初值 7月 6月 5月 4月 3月

信心指数 74.3 73.6 72.3 73.2 79.3 76.4 76.2

现况指数 88.7 87.6 82.7 81.5 87.2 82.9 86.0

预期指数 65.1 64.5 65.6 67.8 74.3 72.3 69.8

一年通胀预期 3.6 3.6 3.0 3.1 3.0 3.2 3.9

五年通胀预期 3.0 3.0 2.7 2.8 2.7 2.9 3.0 (完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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