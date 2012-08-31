〔表格〕汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为74.3

日本股市：早盘微跌，美元兑日圆涨势暂停令投资者场边观望
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透8月31日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为74.3(路透调查预估为73.6),初值为73.6
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者现况指数终值为88.7(预估为87.5),初值为87.6
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者预期指数终值为65.1(预估为65.0),初值为64.5
以下为详细数据:
8月终值 8月初值 7月 6月 5月 4月 3月
信心指数 74.3 73.6 72.3 73.2 79.3 76.4 76.2
现况指数 88.7 87.6 82.7 81.5 87.2 82.9 86.0
预期指数 65.1 64.5 65.6 67.8 74.3 72.3 69.8
一年通胀预期 3.6 3.6 3.0 3.1 3.0 3.2 3.9
五年通胀预期 3.0 3.0 2.7 2.8 2.7 2.9 3.0 (完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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