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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 22:39 BJT

〔美国经济〕8月24日当周领先指标和增长年率均上涨--ECRI

路透纽约8月31日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上涨,其增长年率亦上扬.

ECRI表示,美国8月24日止当周领先指标(WLI)小升至123.6,之前一周为123.3.

该指标的增长年率上升至+0.6%,之前一周为负0.1%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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