〔美国经济〕8月24日当周领先指标和增长年率均上涨--ECRI

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透纽约8月31日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上涨,其增长年率亦上扬.
ECRI表示,美国8月24日止当周领先指标(WLI)小升至123.6,之前一周为123.3.
该指标的增长年率上升至+0.6%,之前一周为负0.1%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。