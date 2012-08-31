〔美国热股〕Facebok大跌4.5%创新低,BMO大幅下调其目标价至15美元

路透8月31日电---Facebook(FB.O)股价周五一度大跌4.5%至新低,此前BMO Capital Markets大幅下调其目标价10美元,至15美元,并称未来一年新股禁售期满将给股价带来压力.

"我们预计未来六个月新股禁售到期所带来的技术性压力被吸收后,投资者的注意力将重新转回到基本面."BMO的分析师们在一份报告中称.