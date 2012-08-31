〔全球金市〕黄金大涨至五个月高位,贝南克讲话带来近期量化宽松信号

* 金价在贝南克讲话后一度下跌,随即反弹30美元

* 贝南克言论料给未来美联储行动设定框架

路透纽约8月31日电---黄金周五放量大涨,升至五个月高位,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克的关键讲话引发市场臆测近期将有新刺激政策出台.

贝南克在怀俄明州杰克森霍尔举行的年会上表示,降低失业率的进展过于缓慢,美国经济面临"可怕的"经济挑战,但他未明确暗示很快会有任何货币政策宽松措施.[ID:nSB8562451].

黄金在贝南克讲话后很快下跌,因市场认为缺少有关新一轮买债计划的强劲信号而感到失望.

不过,金价很快从低位反弹并上涨35美元,或1.5%,市场人士稍后意识到,贝南克言论预示着未来或有刺激政策.美国股市和大宗商品亦转升,美元则在贝南克发言后大幅下跌.

"金价走势逆转的主要刺激因素,是贝南克使用的措辞'严重关切'.市场的解读是,如果他这样形容经济,那么未来将有更多QE政策出现."SICA Wealth Management首席投资长Jeffrey Sica称.

"就业市场低迷特别值得严重关切...因为失业率持续高企,将给经济带来结构性损害,并可能延续多年."贝南克在年会上称.

1812GMT,现货金XAU=上涨2%,报每盎司1,689.11美元的五个月新高,自盘中低位1,646.73美元反弹.

美国12月黄金期货GCZ2上涨25.30美元,报每盎司1,682.40美元,汤森路透初步数据显示,成交量有望创下一个月最高水准.

现货银XAG=劲扬2.8%,报每盎司31.26美元.

部分交易商表示美联储可能会等待下周非农就业数据,之后在9月12-13日召开的政策会议上作出决定.

现货铂金XPT=升1.9%,报1,529.49美元,现货钯金XPD=小涨1.5%,报623.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1682.40 25.30 1.5% 7.4%

COMEX白银期货 SIN2 31.220 0.853 2.8% 11.8%

COMEX铂金期货 PLN2 1534.30 30.60 2.0% 9.6%

COMEX钯金期货 PAU2 624.85 9.95 1.6% -4.8%

现货金 XAU= 1679.60 23.85 1.5% 7.4%

现货银 XAG= 31.26 0.86 2.8% 12.8%

现货铂金 XPT= 1529.49 28.39 1.9% 9.8%

现货钯金 XPD= 623.75 8.95 1.5% -4.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

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