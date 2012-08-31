〔全球金市〕黄金大涨至五个月高位,贝南克讲话带来近期量化宽松信号

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 金价在贝南克讲话后一度下跌,随即反弹30美元
* 贝南克言论料给未来美联储行动设定框架
路透纽约8月31日电---黄金周五放量大涨,升至五个月高位,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克的关键讲话引发市场臆测近期将有新刺激政策出台.
贝南克在怀俄明州杰克森霍尔举行的年会上表示,降低失业率的进展过于缓慢,美国经济面临"可怕的"经济挑战,但他未明确暗示很快会有任何货币政策宽松措施.[ID:nSB8562451].
黄金在贝南克讲话后很快下跌,因市场认为缺少有关新一轮买债计划的强劲信号而感到失望.
不过,金价很快从低位反弹并上涨35美元,或1.5%,市场人士稍后意识到,贝南克言论预示着未来或有刺激政策.美国股市和大宗商品亦转升,美元则在贝南克发言后大幅下跌.
"金价走势逆转的主要刺激因素,是贝南克使用的措辞'严重关切'.市场的解读是,如果他这样形容经济,那么未来将有更多QE政策出现."SICA Wealth Management首席投资长Jeffrey Sica称.
"就业市场低迷特别值得严重关切...因为失业率持续高企,将给经济带来结构性损害,并可能延续多年."贝南克在年会上称.
1812GMT,现货金XAU=上涨2%,报每盎司1,689.11美元的五个月新高,自盘中低位1,646.73美元反弹.
美国12月黄金期货GCZ2上涨25.30美元,报每盎司1,682.40美元,汤森路透初步数据显示,成交量有望创下一个月最高水准.
现货银XAG=劲扬2.8%,报每盎司31.26美元.
部分交易商表示美联储可能会等待下周非农就业数据,之后在9月12-13日召开的政策会议上作出决定.
现货铂金XPT=升1.9%,报1,529.49美元,现货钯金XPD=小涨1.5%,报623.75美元.
------------------------------1650 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1682.40 25.30 1.5% 7.4%
COMEX白银期货 SIN2 31.220 0.853 2.8% 11.8%
COMEX铂金期货 PLN2 1534.30 30.60 2.0% 9.6%
COMEX钯金期货 PAU2 624.85 9.95 1.6% -4.8%
现货金 XAU= 1679.60 23.85 1.5% 7.4%
现货银 XAG= 31.26 0.86 2.8% 12.8%
现货铂金 XPT= 1529.49 28.39 1.9% 9.8%
现货钯金 XPD= 623.75 8.95 1.5% -4.4%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 洪曦;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。