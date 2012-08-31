〔纽约期市〕可可期货8月大幅收高9%,科特迪瓦产量忧虑带来投机性买盘

路透纽约/伦敦8月31日电---洲际交易所(ICE)可可期货周五收高,本月大涨逾9%,因市场担心科特迪瓦(象牙海岸)产量降低,投机性买盘持续存在.

原糖和阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中均下跌,投资者担心供给充裕和需求缺乏的问题.

交易商提醒称,可可买盘已经过度,并且人们对西非作物损害的忧虑亦较为过火.可可在一周内跳涨了近250美元,涨幅超过10%.

ICE-12月可可期货CCc2收高9美元,或0.35%,报每吨2,610美元,盘中触及每吨2,647美元的九个月高位.该合约本周每天刷新九个月高位.

美元触及三个月低位给可可带来些许支撑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在一广受关注的讲话,巩固了联储将进一步放宽政策以提振美国经济的预期.

伦敦12月可可期货LCCc2下滑8英镑,或0.5%,收在每吨1,697英镑,成交量清淡,为10,221口.

1741GMT,ICE-10月原糖期货SBc1下跌0.02美分,或0.10%,报每磅19.73美分,此前较具有权威性的预测,加重了市场对全球供给不断提升的担忧情绪.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨5美元,或0.89%,报每吨564.1美元,周二时一度触及544.50美元,为21010年8月以来最低水准.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2下滑0.15美分,或0.09%,报每磅1.6325美元.

Liffe市场罗布斯塔咖啡期货在交投清淡中小幅上涨.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨10美元,或0.48%,报每吨2,074美元.成交量在5,908口.(完)