〔金属期市〕期铜收高,贝南克讲话令投资者普遍预期刺激政策最终将出炉

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 贝南克未暗示将很快推出货币宽松政策
* 期铜早盘触及10日低位,在贝南克讲话后反弹并最终收高
* 期锡本周大跌近7%
* 市场关注:本周末中国官方PMI数据;下周ECB会议
路透纽约/伦敦8月31日电---期铜周五上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称失业率高企值得"严重关注",由此投资人期待联储将推出新一轮公债购买计划,或量化宽松.期铜在8月收高.
铜价早盘一度跌至10日低位,但之后跟随其它金融市场一并反弹,此前贝南克表示美联储将在必要时扶助经济,尽管他并未表示很快会有行动,投资人仍然予以期待.[CMN-FED]
"美联储推出新一轮量化宽松的期望并未熄灭,只是有所推迟,因此人们仍满怀希望,并在市场上大量买入."Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称.
纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收高1美分,报每磅3.4570美元,盘中交投区间在3.4075-3.4680美元.
本月,该合约收涨近1%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3最初跌至盘中低位每吨7,498美元,为8月21日迄今最低水准,之后收高40美元,报每吨7,610美元.
贝南克发言已经告一段落,市场将关注欧洲央行(ECB)是否会在下周政策会议上公布应对欧债危机的明确计划.
周五数据显示,美国7月工厂订单升幅为2011年7月迄今最高.
周末市场关注中国公布的官方采购经理人指数(PMI)数据.瑞士信贷银行在一份报告中称,"数据若疲弱,将增加(经济)下档风险."
其它金属方面,LME期锡CMSN3收盘时未成交,最后买盘报每吨19,350美元,周四收盘价在19,600美元.该金属本周大跌近7%--为近一年来最高单周跌幅.
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 345.20 0.50 +0.15 343.60 0.47
LME期铝 1895.00 19.00 +1.01 2020.00 -6.19
LME期铜 7615.00 45.00 +0.59 7600.00 0.20
LME期铅 1965.00 21.00 +1.08 2035.00 -3.44
LME期镍 15945.00 -30.00 -0.19 18710.00 -14.78
LME期锡 19350.00 -250.00 -1.28 19200.00 0.78
LME期锌 1840.00 6.00 +0.33 1845.00 -0.27
上海期铝 15365.00 -50.00 -0.32 15845.00 -3.03
上海期铜 55590.00 -200.00 -0.36 55360.00 0.42
上海期锌 14675.00 -100.00 -0.68 14795.00 -0.81
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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