〔金属期市〕期铜收高,贝南克讲话令投资者普遍预期刺激政策最终将出炉

* 贝南克未暗示将很快推出货币宽松政策

* 期铜早盘触及10日低位,在贝南克讲话后反弹并最终收高

* 期锡本周大跌近7%

* 市场关注:本周末中国官方PMI数据;下周ECB会议

路透纽约/伦敦8月31日电---期铜周五上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称失业率高企值得"严重关注",由此投资人期待联储将推出新一轮公债购买计划,或量化宽松.期铜在8月收高.

铜价早盘一度跌至10日低位,但之后跟随其它金融市场一并反弹,此前贝南克表示美联储将在必要时扶助经济,尽管他并未表示很快会有行动,投资人仍然予以期待.[CMN-FED]

"美联储推出新一轮量化宽松的期望并未熄灭,只是有所推迟,因此人们仍满怀希望,并在市场上大量买入."Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收高1美分,报每磅3.4570美元,盘中交投区间在3.4075-3.4680美元.

本月,该合约收涨近1%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3最初跌至盘中低位每吨7,498美元,为8月21日迄今最低水准,之后收高40美元,报每吨7,610美元.

贝南克发言已经告一段落,市场将关注欧洲央行(ECB)是否会在下周政策会议上公布应对欧债危机的明确计划.

周五数据显示,美国7月工厂订单升幅为2011年7月迄今最高.

周末市场关注中国公布的官方采购经理人指数(PMI)数据.瑞士信贷银行在一份报告中称,"数据若疲弱,将增加(经济)下档风险."

其它金属方面,LME期锡CMSN3收盘时未成交,最后买盘报每吨19,350美元,周四收盘价在19,600美元.该金属本周大跌近7%--为近一年来最高单周跌幅.

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 345.20 0.50 +0.15 343.60 0.47

LME期铝 1895.00 19.00 +1.01 2020.00 -6.19

LME期铜 7615.00 45.00 +0.59 7600.00 0.20

LME期铅 1965.00 21.00 +1.08 2035.00 -3.44

LME期镍 15945.00 -30.00 -0.19 18710.00 -14.78

LME期锡 19350.00 -250.00 -1.28 19200.00 0.78

LME期锌 1840.00 6.00 +0.33 1845.00 -0.27

上海期铝 15365.00 -50.00 -0.32 15845.00 -3.03

上海期铜 55590.00 -200.00 -0.36 55360.00 0.42

上海期锌 14675.00 -100.00 -0.68 14795.00 -0.81

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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