〔美国股市〕欧洲企业扶助ADR表现,投资者寄望ECB出台危机应对政策

路透纽约8月31日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五收高,受助于欧洲ADR上涨,因投资者期望欧洲央行(ECB)将有进一步行动应对地区债务危机.

欧洲央行执委科尔表示,ECB在主权债市场上购债并须设定严格的条件.

科尔称,"在我看来,这意味着向欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上提供支持的请求."[ID:nSB1755168].

美国联邦储备理事会(美联储,FED)给下一轮刺激措施留出悬念,进一步支撑了人气.在杰克森霍尔的央行官员年会召开前,投资者对近期刺激政策预期曾有所降低.贝南克在会议上表示,如果有必要,美联储将提供进一步刺激政策,但未给出将很快实施的信号.[FED-CMN].

美国8月消费者信心触及三个月高位,另一份报告则显示,制造业表现好坏不不一.

欧洲央行将在9月6日举行政策会议.德国宪法法院则将在9月12日就欧元区永久救助基金进行裁决,这可能会影响到欧洲央行的买债计划.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.72%.标准普尔500指数.SPX.INX收涨0.51%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.87%.在美上市的德意志银行(DB.N)大涨4.66%,报35.44美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.39%.拉美ADR指数.BKLA收高0.51%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI