〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆均下滑,贝南克发言强化新一轮QE政策期望

* 欧元兑美元升至八周高位,ECB将在下周举行会议

* 贝南克:美联储将在必要时采取行动;就业市场值得"严重关切"

路透纽约8月31日电---美元兑欧元周五跌至八周低位,兑日圆则触及两周低点,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称失业率居高不下值得"严重关切",市场愈发期待美联储将进一步放宽政策重振经济.

贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的年会上表示,美国经济面临"可怕的"挑战.美联储将在必要时采取措施帮助经济复苏.不过他没有明确暗示很快会有货币宽松措施.[ID:nSB8562451].

美元兑欧元和日圆在贝南克发言后迅速削减跌幅,因部分投资者感到失望.这些人曾希望贝南克可以较为清晰地对近期宽松政策作出暗示.之后美元兑欧元和日圆重拾跌势并触及盘中低位.

"唯一引人注意的就是有关就业市场的'严重'关切.这个措辞的力度要比之前要大一些.Brown Brother Harriman新兴市场策略部全球主管Win Thin表示."由此,下周的非农就业报告显得尤为重要."

8月非农就业数据将于下周五公布,之后美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月12-13日召开会议.许多分析师认为,美联储很有可能在会议上宣布第三轮公债购买计划.

根据路透数据,欧元/美元EUR=最高升至1.2636美元,为7月初迄今最高水准,欧元最新上涨0.6%,报1.2578美元.

自美联储上周公布的会议记录显示政策制定者可能"很快"采取行动以来,有关近期联储行动的希望升温.不过,在那之后,投资者对于9月将出台新一轮购债行动的预期有所降低.

"考虑到两年前贝南克在杰克森霍尔年会讲话的重大影响,部分市场人士原本认为这次贝南克将明确暗示下次FOMC会议将推出宽松政策."Standard Life Investments外汇部投资总监Ken Dickson称."不过,今年贝南克的讲话并没有新内容."

"无论如何,贝南克还是较为清楚地表达出,他认为量化宽松是有效工具,并且与第二次世界大战以来每次衰退后的就业复苏相比,目前情况和一贯的模式并不相同."Dickson称.