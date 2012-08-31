〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆均下滑,贝南克发言强化新一轮QE政策期望

澳洲经济：第四季薪资增幅持续疲弱，建筑数据反弹
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
* 欧元兑美元升至八周高位,ECB将在下周举行会议
* 贝南克:美联储将在必要时采取行动;就业市场值得"严重关切"
路透纽约8月31日电---美元兑欧元周五跌至八周低位,兑日圆则触及两周低点,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称失业率居高不下值得"严重关切",市场愈发期待美联储将进一步放宽政策重振经济.
贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的年会上表示,美国经济面临"可怕的"挑战.美联储将在必要时采取措施帮助经济复苏.不过他没有明确暗示很快会有货币宽松措施.[ID:nSB8562451].
美元兑欧元和日圆在贝南克发言后迅速削减跌幅,因部分投资者感到失望.这些人曾希望贝南克可以较为清晰地对近期宽松政策作出暗示.之后美元兑欧元和日圆重拾跌势并触及盘中低位.
"唯一引人注意的就是有关就业市场的'严重'关切.这个措辞的力度要比之前要大一些.Brown Brother Harriman新兴市场策略部全球主管Win Thin表示."由此,下周的非农就业报告显得尤为重要."
8月非农就业数据将于下周五公布,之后美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月12-13日召开会议.许多分析师认为,美联储很有可能在会议上宣布第三轮公债购买计划.
根据路透数据,欧元/美元EUR=最高升至1.2636美元,为7月初迄今最高水准,欧元最新上涨0.6%,报1.2578美元.
自美联储上周公布的会议记录显示政策制定者可能"很快"采取行动以来,有关近期联储行动的希望升温.不过,在那之后,投资者对于9月将出台新一轮购债行动的预期有所降低.
"考虑到两年前贝南克在杰克森霍尔年会讲话的重大影响,部分市场人士原本认为这次贝南克将明确暗示下次FOMC会议将推出宽松政策."Standard Life Investments外汇部投资总监Ken Dickson称."不过,今年贝南克的讲话并没有新内容."
"无论如何,贝南克还是较为清楚地表达出,他认为量化宽松是有效工具,并且与第二次世界大战以来每次衰退后的就业复苏相比,目前情况和一贯的模式并不相同."Dickson称.
月末资金流入、来自中东的买盘以及市场预期欧洲央行将在下周政策会议上公布危机应对计划详情,均为欧元带来支撑.
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30