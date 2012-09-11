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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 07:25 BJT

****敬告客户:路透中文新增"CNH市场动态"、"人民币衍生品"及"中国外汇拆借"报导****

亲爱的客户，您好：

为丰富中国外汇产品报导，助您连线在岸和离岸市场，路透中文新闻自9月10日起新增"CNH市场动态"、"人民币衍生品"、"中国外汇拆借"例行稿件，更全面地为您提供外汇市场各交易品种动态。

〔CNH市场动态〕、〔人民币衍生品〕及〔中国外汇拆借〕将于每周例行出稿。目前每日〔中国汇市〕早盘及收盘报导保持不变。

您可点击[CNY/CN-PMF]或[CNYO/CN-PMF]浏览相关报导。

如有建议,欢迎致电+86-10-66271283 (联系人 李文科)。(完)

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