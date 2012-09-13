敬告客户:路透中文新增"CNH市场动态"、"人民币衍生品"及"中国外汇拆借"报导****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
亲爱的客户，您好：
为丰富中国外汇产品报导，助您连线在岸和离岸市场，路透中文新闻自9月10日起新增"CNH市场动态"、"人民币衍生品"、"中国外汇拆借"例行稿件，更全面地为您提供外汇市场各交易品种动态。
〔CNH市场动态〕、〔人民币衍生品〕及〔中国外汇拆借〕将于每周例行出稿。目前每日〔中国汇市〕早盘及收盘报导保持不变。
您可点击[CNY/CN-PMF]或[CNYO/CN-PMF]浏览相关报导。
如有建议,欢迎致电+86-10-66271283 (联系人 李文科)。(完)
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。