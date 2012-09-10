《路透碳点》澳洲与欧盟计划对接碳排放交易体系

路透碳点8月28日电---澳洲与欧洲官员宣布,可能最早在2015年7月将欧盟碳排放交易体系(EU ETS)与澳洲排放体系对接.这种对接最开始可能是单向的,允许在澳洲体系中使用欧盟碳排放配额(EUAs),之后某个时间再发展为双向对接.我们认为,澳洲对欧盟排放配额的需求可能会高至2.3亿吨.对接之后,澳洲市场的碳排放价格将很可能与欧洲趋于一致,我们认为澳洲将是价格接受方,至少在2020年之前会是如此.对欧盟排放配额价格带来的影响将主要在第三阶段的最后三年中得到体现,且主要将取决于欧洲目前所讨论的折量拍卖(back-loading)与取消程式.我们预计带给欧盟排放配额价格的将是利好效应,而对核证减排量(CER)/减排单位(ERU)价格的影响则是利空.

以下是碳交易分析小组的分析报告.

**目前进展如何?**

澳洲宣布从2015年7月1日起与欧洲碳排放交易体系对接,以单向对接的方式.这意味着,届时澳洲公司将可使用欧盟排放配额来满足排放要求,但建立全面的双向对接则可能要等到2018年7月1日,这是欧盟执委会所提供档中提到的截止期限.这意味着,一旦澳洲当局最终批准对接关系,澳洲对欧盟排放配额的需求将马上启动.不过,澳洲企业在2015年7月1日前还不能使用国际碳信用额度.

在这份声明发布之前,澳洲企业可使用核证减排量(CER)与减排单位(ERU)来满足最高50%的排放需求.对国际额度的这50%的比例限制仍然存在,但被分成了两个分项限额.现在核证减排量与减排单位所占比例不能超过12.5%,其余37.5%可通过欧盟排放配额来满足.这可能带给欧盟排放配额利好的价格效应,而核证减排量价格则可能受到进一步的利空影响,因为澳洲的大部分这类需求将转向欧盟排放配额.

由于相容性的原因,澳洲的碳排放价格下限将被取消.该规定原打算应用在浮动价格时期的头三年(2015-2017年),2015年为每吨15澳元(12.5欧元),2017年升至17.05澳元(14.2欧元).未来,浮动价格时期的头三年将适用价格上限标准,从2015-16年将定在比预估的欧盟排放配额价格每吨高出20澳元.澳洲国库部目前预计届时欧盟碳排放配额价格为每吨29澳元(24.1欧元),因此澳洲的价格上限将在每吨49澳元(40.7欧元).

**对供需平衡的影响**

单向对接澳洲与欧洲碳排放交易体系有可能带来2.3亿吨的欧盟碳排放配额需求.这是基于只建立单向对接来估算的.这意味着,目前我们没有考虑澳洲配额可能流向欧洲市场的情况.我们假定,澳洲企业会完全使用对核证减排量与减排单位的12.5%进口配额,然后才考虑其他选项.这是因为预计在2020年之前,全球碳信用市场都会有大约9亿吨的过剩配额供应,因此提供了成本较低的选项.

据我们计算,2015-2020年期间,京都碳排放信用配额的使用量总计高达2.8亿吨.基于我们对碳排放量的预期,我们估计澳洲碳交易计画的净缺口为5.5亿吨.按照我们目前对EUA价格的预期,估计澳洲业者在开始购买EUA之前,会先自行减少配额需求.我们认为,在2015-2020年期间,澳洲对EUA的需求合计将接近2.3亿吨,远低于我们估计EUA的进口上限8.7亿吨.此外,我们认为只有到了EU-ETS第三阶段的最后三年中,每年的EUA需求才会较高,因为澳洲在2015-2017年的碳排放配额缺口将主要由CER和ERU填补.如果考虑到各个碳排放实体可能利用次年排放配额来满足多达5%的排放需求,那么2015-2020年期间的EUA需求可能进一步降低.

**对价格的影响--取决于环境**

根据对折量拍卖与取消程式的讨论,这两个体系必须进行对接.只要对EU-ETS需求的影响不超过2.3亿吨,EUA价格所受的影响就较小,因为EU-ETS目前的总规模约达18亿吨.澳洲市场的EUA需求最高为2.3亿吨,扣除这部分之后,EU-ETS的供应量仍有约16亿吨.若仅考虑这一因素,估计仅会对碳交易价格带来微弱的利多影响.不过,若排放体系实现对接,同时永久取消碳排放配额,那么肯定会对EUA价格带来明显影响,这些需求产生的边际效应将取决于被永久取消的配额数量(详见我们对折量拍卖与取消程式的最新敏感度分析).这意味着,在取消4亿吨配额和取消9亿吨配额的前景下,2.3亿吨碳排放需求的增加对价格的影响是不一样的.如前文所提,澳洲企业对EUA的需求只有在进入EU-ETS第三阶段的最后三年中才会较高.预计从2018年左右开始,该因素将对碳排放价格产生明显的利多影响.

此外,我们假设澳洲市场将是两种体系的价格接受方.这是因为我们假设澳洲2020年之前市场呈现短缺,而EU-ETS则正好相反.如果在第三阶段结束前对澳洲配额进入欧盟市场毫不设限,这种情形将导致少量澳洲配额进入欧盟市场.我们唯一能想到的欧盟碳排放市场参与者对澳洲碳排放许可有需求的可能性,就是规模为12亿吨的折量拍卖和永久取消配额制,不过我们目前认为不太可能出现这种情况.

此外,通过澳洲该计画使用CER/ERU的可能性降低,将进一步加剧碳信用市场的空头压力.这预计将导致EUA-CER互换利差扩大,特别是在第三阶段结束前.

**下一步:获得政治批准**

将两个体系对接还需要澳洲议会和欧盟成员国的批准.首先以单向对接,即允许欧洲碳排放配额流向澳洲市场的形式进行操作的事实清楚表明,澳洲政府在谈判中拥有相对较大的权力,而欧盟执委会将需要获得成员国的授权,之后才有权同意将两个体系对接.

目前,欧洲法律只承认两种主要适用"交易单位":EUA和联合国认可的碳排放信用.ETS指令(第25条)中预计将会实现与其他交易系统的对接,但在将澳洲交易单位用于欧洲之前,欧盟执委会需要协商度量衡、申报与认证等安排、以及可接受的协力厂商单位类型等细节.后者至关重要,因为截至今日,欧盟和澳洲对可接受的CER类型和产生年份有不同的规定.

其中问题在于,欧盟执委会批准单向对接并不需要授权.严格说来,澳洲买家今天已经可以买进EUA远期合约(例如2013年12月合约或者2014年12月合约).不过,要想把购买的合约转移到澳洲的帐户里,也许还需要欧盟及其成员国对登记规定(Registry Regulation)进行修订.欧盟和澳洲政府希望到2013年中期能够就两个市场登记的接轨工作达成一致(见欧盟执委会的相关常见问题八).

另一方面,在欧洲使用澳洲配额,需要欧盟成员国的明确同意,因此欧盟执委会将会要求欧盟部长理事会授权其对全面(双向)对接的细节进行协商.此项授权需要得到理事会决议的一致通过.

对于授权的讨论肯定与目前有关修改ETS法律以便允许折量拍卖(或有可能永久性取消剩余配额)的争论有关联,这让此事的整个法律和政治过程变得更加复杂,或许也将更为旷日持久.预计不论是国家和行业相关人士都会呼吁,在达成协议之前对接轨可能产生的影响要仔细评估.

**澳洲选举**

澳洲政府是握有执行权的一方,通常都被授权安排这方面的国际协商.然而,若想使对接协定生效,澳洲政府需要修订本国的清洁能源法案(Clean Energy Act).实际上这意味着,若达成与欧盟交易体系对接的协定,政府还需要议会给予批准.

一套完整的国会程式会包括众议院的三次审读,随后需将修正案提议提交参议院批准.这样的流程可能无法在2013年秋季的下次大选前完成.澳洲政府可能会通过启用所谓的"截止程式"(Guill