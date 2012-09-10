《热点透视》美国领导人可借鉴欧洲撙节措施大胆削减赤字

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 肖群英
路透夏洛特9月6日电---美国领导人可以借鉴欧洲的撙节措施.在美国政府债务刚刚超过16万亿(兆)美元之际,奥巴马或罗姆尼(Mitt Romney)汲取欧洲大陆债务失策和补救措施的教训,将有助于他们掌握债务负担的政策和政治操作.若等候太长时间不见行动,投资者恐趁机做出新的选择.
欧洲各国一直应对两种类型的失败预算.希腊、葡萄牙和爱尔兰需要实施大刀阔斧的财政改革,以尽力阻止本国滑向债务违约.这些国家的债务总额相对于国内生产总值(GDP)的比例极高.据国际货币基金组织(IMF)估计,明年希腊总债务将达经济规模的1.65倍.
英国是实施不太严厉紧缩措施国家的代表.该国的经济产出应会仍低于国家债务规模.但为免遭邻国的厄运,英国首相卡梅伦(David Cameron)在两年前就开始积极尝试财政改革.
继上周美国共和党正式提名总统候选人之后,民主党全国大会本周如火如荼地举行,来访的欧洲政界人物认为应该把赤字问题列为优先议题.尽管预估数据各异,IMF预料美国明年的债务总额相当于其GDP的110%.
美元的外汇储备货币地位使得美国公债收益率(殖利率)维持在较低水平,而一些欧洲受困国家的公债收益率已飙升.比如,葡萄牙10年期公债收益率自2007年以来已升高一倍,而美国10年期公债收益率下降了三个百分点.若山姆大叔继续寅吃卯粮,美国举债的优惠待遇恐将消散.
美国两党对如何紧缩开支陷入了政治僵局.英国削减赤字的办法中,有四分之一是靠增税.共和党对这一从收入面着手的解决方案料采取回避态度,不过中右翼的欧洲人民党官员也质疑,共和党能否像该党众多人士承诺的那样完全避免加税,而进一步减税将是不负责任的.
英国先期提高了增值税,所筹资金占初期削减赤字的一半左右.此举从民间部门搜刮了大量资金,但抑制了消费.而在美国,消费占GDP的近四分之三,这一打击成长的举措恐将拖累经济陷入二次衰退.只要问问英国就明白了.
英国政界人物已开始感受到紧缩开支带来的痛苦,但他们说民众对所作的牺牲表示理解.美国立法者需要类似的大胆厚颜.否则有一天市场将青睐正缩减赤字的欧洲,而非债务臃肿的美国.(完)
--译文审校 张明钧
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。