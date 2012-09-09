主要国家经济指标预测--9月10日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月9日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333
(较上年同期) -- -19.6%
2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%
环比年率 -- +1.4%
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%
房屋融资 -- +1.3%
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 44.2
0645 法国工业生产(较前月) 7月 -0.5% 持平
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) +2.5% -2.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负31.5 负30.3
1400 美国就业趋势指数 8月 -- 108.1
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加95.5 增加64.6
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 8月 -- 负24
2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负5.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 12,732 --
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差5.56 逆差3
出口 -3% --
进口 -1% --
0500 日本领先指标 7月 -1.4 --
同时指标 -1.3 --
0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.8%
经季节调整失业率 2.9% 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 +0.5% -0.5%
进口(经季节调整,较前月) +0.9% -0.3%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差161 顺差155
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 赤字855 --
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差42.7 逆差60.6
进口(亿欧元) 408.5 --
出口(亿欧元) 365.8 --
0830 英国工业生产(较前月) 7月 +2.9% +1.5%
(较上年同期) -0.8% -2.8%
制造业产出(较前月) +3.2% +2.0%
(较上年同期) -0.5% -2.4%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +2.0% +1.7%
(较上年同期) +1.4% +1.2%
产出物价(较前月) +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +1.9%
核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.2% +1.2%
1000 德国工业生产(较前月) 7月 +1.3% 持平
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加9.6 增加12.5
制造业就业岗位(万个) 减少1.5 增加1.0
民间就业岗位(万个) 增加10.3 增加13.8
失业率 8.1% 8.3%
平均时薪 持平 +0.2%
每周平均工时 34.4 34.5
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加3.43 增加1.0
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) 减少1.25 --
兼职就业岗位(万个) 增加4.67 --
就业参与率 66.6% --
1230 加拿大建筑许可 7月 -2.3% -1.5%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.4% -0.2%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 65.2 --
经季节调整PMI 62.5 58.3
1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 123.7 --
9月9日(日)
0130 新西兰制造业销售 第二季 +0.3% --
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.5% --
(较上年同期) -0.1% -- (完)
--整理 王翔琼;审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。