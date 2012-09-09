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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 07:44 BJT

****主要国家经济指标预测--9月10日****

路透9月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月9日(日)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333

(较上年同期) -- -19.6%

2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%

环比年率 -- +1.4%

9月10日(一)

0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%

房屋融资 -- +1.3%

0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7

0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 44.2

0645 法国工业生产(较前月) 7月 -0.5% 持平

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%

(较上年同期) +2.5% -2.5%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负31.5 负30.3

1400 美国就业趋势指数 8月 -- 108.1

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加95.5 增加64.6

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 8月 -- 负24

2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负5.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月6-7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 12,732 --

9月7日(五)

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差5.56 逆差3

出口 -3% --

进口 -1% --

0500 日本领先指标 7月 -1.4 --

同时指标 -1.3 --

0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 2.8% 2.8%

经季节调整失业率 2.9% 2.9%

0600 德国出口(经季节调整,较前月) 7月 +0.5% -0.5%

进口(经季节调整,较前月) +0.9% -0.3%

贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差161 顺差155

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至7月 赤字855 --

0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差42.7 逆差60.6

进口(亿欧元) 408.5 --

出口(亿欧元) 365.8 --

0830 英国工业生产(较前月) 7月 +2.9% +1.5%

(较上年同期) -0.8% -2.8%

制造业产出(较前月) +3.2% +2.0%

(较上年同期) -0.5% -2.4%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +2.0% +1.7%

(较上年同期) +1.4% +1.2%

产出物价(较前月) +0.5% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +1.9%

核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.2% +1.2%

1000 德国工业生产(较前月) 7月 +1.3% 持平

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加9.6 增加12.5

制造业就业岗位(万个) 减少1.5 增加1.0

民间就业岗位(万个) 增加10.3 增加13.8

失业率 8.1% 8.3%

平均时薪 持平 +0.2%

每周平均工时 34.4 34.5

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加3.43 增加1.0

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) 减少1.25 --

兼职就业岗位(万个) 增加4.67 --

就业参与率 66.6% --

1230 加拿大建筑许可 7月 -2.3% -1.5%

1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.4% -0.2%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 65.2 --

经季节调整PMI 62.5 58.3

1430 美国ECRI一周领先指标 8月31日当周 123.7 --

9月9日(日)

0130 新西兰制造业销售 第二季 +0.3% --

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.5% --

(较上年同期) -0.1% -- (完)

--整理 王翔琼;审校 白云

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