伦敦压倒纽约 蝉联全球时尚之都

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
(本文由路透中文网编译)
路透纽约9月6日电(记者 Patricia Reaney)---周四发布的最新排名显示，伦敦压倒纽约连续第二年成为全球时尚之都。
在根据互联网和媒体兴趣追踪而编制的年度时尚城市榜单中，纽约第二位，随后是巴塞罗那、巴黎和马德里。
负责汇编这一榜单的全球语言监测机构(GLM)主席保罗·帕亚克(Paul Payack)表示，英国王妃凯特·米德尔顿(Kate Middleton)和2012年夏季奥运会帮助伦敦连续第二年保持这一殊荣。
帕亚克表示：“事实证明，凯特·米德尔顿对英国时尚品牌拥有令人难以置信的影响力。第二个因素就是在英国举行的夏季奥运会。”
巴黎位居整体排名的第三位，但在高级成衣领域排名第一，而西班牙则再次证明了自己在时尚业的实力，有两个西班牙城市跻身前五。
“在高端时尚界，巴黎是当之无愧的老大，但媒体关注度有所不及。巴塞罗那的进步则相当明显，他们的付出得到了回报。”
巴西圣保罗位居拉美之冠，在全球排名第七，而香港则从去年的第六位下滑至今年的第12位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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