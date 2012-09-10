更正:〔路透基点〕恒信金融租赁计划融资25亿元人民币--RLPC(9月7日)

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
(更正:因译文有误,第六段应为"兴业银行"正在进行信用审批,非"中国工行")
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,恒信金融租赁计划融资25亿元人民币(3.94亿美元).
银行消息人士称,两周内料公布是次四年期贷款的信息备忘录.
如此前报导,中国工商银行上海分行担任委托主办行.一位消息人士称,工行将承销整个交易.
据称价格为中国人民银行基准利率加上25个基点承诺费.贷款将分季度偿还,有效期为一年.贷款由应收账款提供担保.融资用于运营资本.
另外,恒信金融租赁还在市场融资6-8亿美元三年期贷款,中信银行上海分行牵头安排.交易计划于本月底完成.
目前东亚银行、大新银行和华夏银行已经参贷,而兴业银行正在进行信用审批.如此前报导,中信银行牵头的交易提供较基准利率略高一点的利率.
恒信金融租赁4月曾获得8,000万美元两年期定期贷款.渣打银行担任委托主办行和额度分配行,该子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.
恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。