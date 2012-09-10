美国第一夫人演讲礼服将很快量产

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月6日电---时装设计师Tracy Reese周四称，将尽快量产美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周美国民主党大会上演讲时所穿的礼服。
这是一套无袖礼服，目前在零售店还买不到。Reese在NBC的"Today"节目上表示，将以不高于500美元的价格向消费者出售该款礼服。
Reese称，这套礼服是粉色、赭色和红铜色混合的生丝提花织品，下摆突出银色和蓝色。
"我们本打算晚些时候再推出该款礼服，为了让更多人更早获得，现在要抓紧进度。"Reese说道。
Reese的发言人表示，她并不知道消费者何时能够买到该款礼服。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。