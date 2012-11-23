敬告客户:全球外汇市场一周综述--PDF版本****

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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