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亚洲 | 2012年 9月 9日 星期日 09:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.61 +1.68 +2.71 3280930

搜狐 (SOHU.O) 42.36 +1.27 +3.09 895121

网易 (NTES.O) 50.11 +0.42 +0.85 810081

百度 (BIDU.O) 109.59 -3.15 -2.79 9650677

亚信科技 ASIA.O 12.09 -0.01 -0.08 121155

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.51 +0.10 +0.69 1371144

联电 (UMC.N) 2.02 +0.03 +1.51 586215

日月光 (ASX.N) 3.84 +0.01 +0.26 481592

矽品精密 (SPIL.O) 5.70 +0.04 +0.62 538350

和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 +0.01 +0.93 87076

友达 (AUO.N) 3.40 +0.17 +5.26 288305

中华电信 (CHT.N) 30.38 -0.03 -0.10 37510

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.52 +0.78 +1.91 960950

香港

中国移动 (CHL.N) 53.19 +0.26 +0.49 134144

中国联通 (CHU.N) 16.22 +0.31 +1.95 121894

中国电信 (CHA.N) 58.40 +1.09 +1.90 27719

中芯国际 (SMI.N) 1.85 +0.01 +0.54 72448

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.02 +0.09 +2.32 3427

(完)

--整理 张涛

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