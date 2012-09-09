〔货币市场〕市场仍押注隔夜存款利率将降为负值,但可能操作过头

路透伦敦9月7日电---欧元区货币市场仍预期欧洲央行(ECB)有微弱可能在未来数月把隔夜存款利率降至零以下,但这样的操作可能已经过头,因此举对于刺激银行间借贷活动的效果令人怀疑.

欧洲央行周四分别维持再融资利率与隔夜存款利率于0.75%和零不变.目前该央行准备启动新一轮购债计划.

这促使市场略微推迟了欧洲央行进一步降息的预期时间.

1月欧元无担保之加权平均隔夜利率最低降至4个基点.据法国巴黎银行的计算结果,这显示市场预期隔夜存款利率明年初以前降至零以下的可能性为25%.远期欧元无担保之加权平均隔夜利率是反映货币市场对于欧洲央行隔夜存款利率走向预期的最佳指标.

分析师认为,这种前所未有的降息行动目前来看不太可能,因为欧洲央行仍在评估零存款利率的效果.

"欧洲央行自己尚未看到零隔夜存款利率的全面效果...因此我看法谨慎,而且市场也不应该跑在前头,将负利率前景反映在价格上,"法国巴黎银行的Matteo Regesta表示.(完)

--编译 张涛;审校 张明钧

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