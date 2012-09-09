《综述》美国8月就业增长明显放缓,给奥巴马和美联储带来挑战

* 8月非农就业岗位增长9.6万个,低于市场预期

* 失业率从8.3%降至8.1%

* 失业率下降是因美国人放弃找工作

* 疲弱数据增强美联储采取行动的理由,可能不利于奥巴马

路透华盛顿9月7日电---美国就业增长在8月急剧放缓,给正在争取连任的奥巴马总统以打击,并为美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周向迟滞经济注入更多资金奠定了基础.

劳工部周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,远低于降低失业率所需的水平.7月为增长14.1万个.

虽然失业率从8.3%降到8.1%,但主要是因为许多美国人放弃了找工作.失业率是根据对家庭的调查结果得出来的,而这方面的调查显示,就业实际上连续第二个月下降.

"美国经济正在爬上下行电梯,而今天的报告让美联储的行动派下周有理由进一步放松货币政策,"新泽西J.H. Cohn的经济研究主管Patrick O'Keefe表示.

这份疲弱的报告也让参加11月总统大选的奥巴马倍感压力.

虽然承认就业增长乏力,但奥巴马把劳动市场低迷归罪于国会,尤其是共和党议员.而共和党总统候选人罗姆尼则宣称奥巴马的经济政策失败.

上月劳动市场几乎全面疲弱,平均时薪下降,制造业就业近一年来首次减少.在经济从2007-09年衰退复苏的过程中,制造业曾表现优异.

关于美联储下周将在政策会议上推出新的公债购买计划的预期,提振美国公债价格,同时打压美元兑欧元降至近四个月低点.但是,美国股市持稳于四年高位.

路透调查的分析师最初预期8月就业增长12.5万个,但在周四乐观的民间就业数据出炉后,一些分析师调高了预期.

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**出台量化宽松政策的预期增强**

美联储说过,预期将把近零利率至少保持到2014年末.

"我们预期美联储将把其'低利率'目标延长到2015年中期,并推出5,000-6,000亿美元的第三轮量化宽松,"麻州IHS Global Insight的首席美国分析师Nigel Gault表示.

"我们认为这些措施在提振经济方面不是非常有效,但对于美联储来说,一定要竭尽全力."

在就业报告公布后进行的路透调查显示,分析师认为下周宣布新的购债计划的可能性为60%,高于两周前的45%.

**深陷泥沼**

6月和7月就业数据向下修正,就业增幅比初值减少了4.1万个,更显劳动市场疲弱态势.

此外,8月就业参与率降至31年来最低水平63.5%.上月一共有36.8万人放弃寻找工作.

"今天的数据应该会削弱认为经济在夏季结束前不断走强的乐观看法.相反,经济似乎仍然陷在泥沼之中,"摩根大通的分析师Michael Feroli表示.

分析师表示,在经济复苏疲软之际,美国财政悬崖和欧洲债务问题更让企业在增雇人手方面保持谨慎.

"欧洲经济衰退,亚洲放缓,政府支出削减,总统选举、未来税负与支出政策的不确定性,将在今年剩余时间成为拖累因素,"匹兹堡PNC Financial的资深分析师Gus Faucher表示.(完)