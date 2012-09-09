《综述》美国8月就业增长明显放缓,给奥巴马和美联储带来挑战

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 8月非农就业岗位增长9.6万个,低于市场预期
* 失业率从8.3%降至8.1%
* 失业率下降是因美国人放弃找工作
* 疲弱数据增强美联储采取行动的理由,可能不利于奥巴马
路透华盛顿9月7日电---美国就业增长在8月急剧放缓,给正在争取连任的奥巴马总统以打击,并为美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周向迟滞经济注入更多资金奠定了基础.
劳工部周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,远低于降低失业率所需的水平.7月为增长14.1万个.
虽然失业率从8.3%降到8.1%,但主要是因为许多美国人放弃了找工作.失业率是根据对家庭的调查结果得出来的,而这方面的调查显示,就业实际上连续第二个月下降.
"美国经济正在爬上下行电梯,而今天的报告让美联储的行动派下周有理由进一步放松货币政策,"新泽西J.H. Cohn的经济研究主管Patrick O'Keefe表示.
这份疲弱的报告也让参加11月总统大选的奥巴马倍感压力.
虽然承认就业增长乏力,但奥巴马把劳动市场低迷归罪于国会,尤其是共和党议员.而共和党总统候选人罗姆尼则宣称奥巴马的经济政策失败.
上月劳动市场几乎全面疲弱,平均时薪下降,制造业就业近一年来首次减少.在经济从2007-09年衰退复苏的过程中,制造业曾表现优异.
关于美联储下周将在政策会议上推出新的公债购买计划的预期,提振美国公债价格,同时打压美元兑欧元降至近四个月低点.但是,美国股市持稳于四年高位.
路透调查的分析师最初预期8月就业增长12.5万个,但在周四乐观的民间就业数据出炉后,一些分析师调高了预期.
浏览即时观点,请点选[ID:nSB1767212]
浏览美国非农就业图表,请点击:(link.reuters.com/dun46s)
**出台量化宽松政策的预期增强**
美联储说过,预期将把近零利率至少保持到2014年末.
"我们预期美联储将把其'低利率'目标延长到2015年中期,并推出5,000-6,000亿美元的第三轮量化宽松,"麻州IHS Global Insight的首席美国分析师Nigel Gault表示.
"我们认为这些措施在提振经济方面不是非常有效,但对于美联储来说,一定要竭尽全力."
在就业报告公布后进行的路透调查显示,分析师认为下周宣布新的购债计划的可能性为60%,高于两周前的45%.
**深陷泥沼**
6月和7月就业数据向下修正,就业增幅比初值减少了4.1万个,更显劳动市场疲弱态势.
此外,8月就业参与率降至31年来最低水平63.5%.上月一共有36.8万人放弃寻找工作.
"今天的数据应该会削弱认为经济在夏季结束前不断走强的乐观看法.相反,经济似乎仍然陷在泥沼之中,"摩根大通的分析师Michael Feroli表示.
分析师表示,在经济复苏疲软之际,美国财政悬崖和欧洲债务问题更让企业在增雇人手方面保持谨慎.
"欧洲经济衰退,亚洲放缓,政府支出削减,总统选举、未来税负与支出政策的不确定性,将在今年剩余时间成为拖累因素,"匹兹堡PNC Financial的资深分析师Gus Faucher表示.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选