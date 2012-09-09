〔新闻稿〕中国8月CPI同比上涨2.0%,环比上涨0.6%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周日公布的2012年8月份居民消费价格变动情况新闻稿全文)

2012年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.8%；食品价格上涨3.4%，非食品价格上涨1.4%；消费品价格上涨2.1%，服务项目价格上涨2.0%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%。

8月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.6%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.5%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.7%，服务项目价格上涨0.2%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

8月份，食品价格同比上涨3.4%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.08个百分点。其中，鲜菜价格上涨23.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.60个百分点；鲜果价格上涨9.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；水产品价格上涨5.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；粮食价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；油脂价格上涨4.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；肉禽及其制品价格下降6.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.52个百分点（猪肉价格下降18.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.71个百分点）；蛋价格下降3.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.03个百分点。

烟酒及用品价格同比上涨3.0%。其中，酒类价格上涨6.5%，烟草价格上涨0.5%。

衣着价格同比上涨3.1%。其中，服装价格上涨3.5%，鞋类价格上涨1.9%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.8%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨10.0%，耐用消费品价格上涨0.1%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨1.3%。其中，中药材及中成药价格上涨2.9%，医疗器具及用品价格上涨2.0%，医疗保健服务价格上涨0.8%，西药价格上涨0.4%。

交通和通信价格同比下降0.8%。其中，通信工具价格下降11.8%，车用燃料及零配件价格下降3.0%，交通工具价格下降1.0%，车辆使用及维修价格上涨4.8%，城市间交通费价格上涨0.7%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.4%。其中，文娱费价格上涨1.9%，旅游价格上涨1.8%，教育服务价格上涨1.5%，文娱用耐用消费品及服务价格下降5.2%。

居住价格同比上涨2.2%。其中，住房租金价格上涨3.0%，水、电、燃料价格上涨3.0%，建房及装修材料价格上涨0.4%。

据测算，在8月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.6个百分点，新涨价因素约为1.4个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

8月份，食品价格环比上涨1.5%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.49个百分点。其中，鲜菜价格上涨14.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.39个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点（猪肉价格上涨1.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点）；蛋价格上涨8.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；粮食和油脂价格分别上涨0.6%和0.7%，两项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点；鲜果和水产品价格分别下降3.3%和1.7%，两项合计影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点。

8月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，居住价格上涨0.4%，烟酒及用品、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务价格均上涨0.1%；家庭设备用品及维修服务价格持平（涨跌幅度为0）；衣着价格下降0.2%。娱乐教育文化用品及服务中，旅游价格上涨0.2%；居住中，水、电、燃料价格上涨0.6%。(完)