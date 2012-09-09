〔新闻稿〕中国8月PPI同比下降3.5%,环比下降0.5%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(以下为中国国家统计局周日公布的2012年8月份工业生产者出厂价格(PPI)变动情况新闻稿全文)
2012年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.5%，环比下降0.5%。工业生产者购进价格同比下降4.1%，环比下降0.5%。1—8月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.3%，工业生产者购进价格同比下降1.2%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降4.6%，其中，采掘工业价格下降8.3%，原材料工业价格下降5.2%，加工工业价格下降3.9%。生活资料价格同比上涨0.2%，其中，食品价格上涨0.5%，衣着价格上涨1.7%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格下降1.2%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降9.9%，黑色金属材料类价格下降9.8%，化工原料类价格下降6.5%，燃料动力类价格下降2.6%，建筑材料及非金属类价格下降2.4%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.7%，其中，采掘工业价格下降1.5%，原材料工业价格下降0.6%，加工工业价格下降0.7%。生活资料价格持平（涨跌幅度为0），其中，食品价格上涨0.1%，衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降1.9%，有色金属材料及电线类、燃料动力类价格均下降0.8%，农副产品类价格上涨0.5%。(完)
--整理 宿泱韫;审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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